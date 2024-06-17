SP'de genel başkanlık için adaylığını açıklayan Selman Esmerer: 'Parti ideallerini unuttu'

Yayınlanma: 17.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.06.2024 - 04:00

Partide Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer de SP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Gazetemize konuşan Esmerer, “Teşkilatlarımız uzun zamandır genel merkezin siyaset tarzından rahatsız fakat genel başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey’e olan hürmetten dolayı suskundu. Başkanımızın görevi devredeceğini ilan etmesiyle beraber, birçok il, ilçe teşkilatı ve delegelerimiz bizi aradılar ve bu göreve bizi davet ettiler. Teşkilatlarımızdan genel olarak olumsuz bir şey görmedik. İlgi ve desteğin yüksek olduğundan memnunuz. Kongrede kazanacağız” diye konuştu.

‘TECRÜBELERİ YETERSİZ’

Partinin öne çıkardığı beş ismin de teşkilatta emeği olan kıymetli isimler olduğunu ifade eden Esmerer, “Tecrübeleri yetersiz olabilir fakat enerjileri yüksek kardeşlerimiz. Kimseyle şahsi problemimiz yoktur fakat davamızın kurucusu Erbakan Hocamızın hayattayken koyduğu usul ve ilkeler var. Bu kardeşlerimiz uzun zamandır partimizi yöneten kadrodur. Partimiz her gün erimiş, yok olma noktasına gelmiştir. Yarım asrı aşkın süredir mücadelesini verdiğimiz, dört partimizin kapatılma sebebi olan mücadelemiz, yeryüzünde hakka ve adalete dayalı bir düzen kurma idealimiz neredeyse yok sayılmış hatta artık partimizin konuşmadığı, unuttuğu meselelere dönüşmüştür. Biz bu durumdan rahatsızız” dedi.

‘PARTİ TABANI ERİDİ’

Partinin, temel esaslardan uzaklaştığını iddia eden Esmerer, “Partimiz, milli meselelerde net duruş ortaya koyamaz hale gelmiştir. Partimizin tabanı erimiştir. Sosyolojik tabanımız ile aramızda mesafe oluşmuştur. Partimiz dava esaslarımıza uygun olmayan projelerin içinde yer almıştır. Erbakan Hoca’nın hedeflerini gerçekleştirecek birimler, komisyonlar, kurulacak ve gölge kabine gibi çalışacağız” ifadelerini kullandı.

