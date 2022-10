CHP’nin staj mağdurlarının yaşadığı sorunların araştırılması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

27 Ekim 2022 Perşembe, 18:10

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, CHP’nin staj sigortası mağdurlarının yaşadığı sorunların araştırılması için daha önce verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, çıraklıkta geçen sürenin emekliliğe dahil edilmemesi nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Özdemir, staj sürelerinin kısa vadeli sigorta kolunda göründüğünü, ancak uzun vadeli sigorta koluna bunun eklenmediğini ifade ederek “Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’na baktığımız zaman, aday çırak, çırak veya bu işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalıştıklarında iş kazası, meslek hastalığı gibi sigortaları yapılıyor. İşe başladıkları gün aynı zamanda sağlık sigortası da oluyor. Böyle bir hakları var. Diğer taraftan malullük, yaşlılık, ölüm sigortalılık uygulamalarında sigortalılık süresi, ilk defa işe başladığı gün olarak kabul ediliyor. Ama çıraklık ve staj yapanlar için bu kural maalesef geçerli değil. Prim gün sayıları da eklenmiyor” diye konuştu.

“EMEKLİLİK GÜNÜ ANLAMINDA ADALETSİZLİK VAR”

Özdemir, “Şimdi, aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar, bir işçi sigortalı olarak çalışırken stajyer ve çıraklar için böyle bir ayrımcılık yapılıyor. Aynı işi yapıyorlar ama emeklilik sürelerinde gün anlamında adaletsizlik var” dedi.

Özdemir, Türkiye’de genç işsizliğinin de yüksek olduğuna dikkat çekerek, “15-25 yaş arasında 3 milyon gencimiz işsiz. Ne eğitimde ne istihdamda. Zaten genç işsizlik rakamı da 4 milyona ulaşmış durumda. Nitelikli ara eleman ihtiyacı varken bu okulları teşvik etmek anlamında ciddi bir düzeleme olacaktır bu çalışma” diye konuştu.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Ayhan Kabukcuoğlu, stajın sigortalılığa başlangıç olarak sayılmamasının haksızlık olduğunu ifade ederek, bazı meslek grupları için ise stajda geçen sürenin emeklilik primine dahil edildiğini ve dahil edilmeyenler için araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

“BEDAVAYA ÇALIŞTIRILIYORLAR”

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlulları Oruç, stajyerlerin ağır sömürü koşulları altında çalıştıklarını belirterek “İnsanlık dışı çalışma ve barınma koşullarında çalışıyorlar. Sürekli aşağılanıyor ve mobbinge maruz kalıyorlar. İş tanımı dışında işler yaptırılıyor. Özel hizmetçi muamelesi görüyorlar. En ufak itirazda bulunamıyorlar, çünkü not kırma, staj yakma gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar” dedi. Oruç, kalifiye işçi yetiştirmenin ihtiyaç olduğunu anımsatarak, “Ama buradaki kılıfa dikkat çekmek istiyorum. Her sene on binlerce insan neredeyse bedavaya çalıştırılarak emekleri üzerinden bedava para kazanılıyor. Genç işçilerin emekleri sömürülüyor” diye konuştu.

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, “Büyük büyük konuşmalar yapmak kolaydır. Ancak iktidarı temsil edenlerin, büyük bir hassasiyet içerisinde ve bu tarz meselelerde çözüm ortamı oluşmadan konuşacağı her cümleyi çok dikkatli, umutları suiistimal etmeyecek bir hassasiyetle, insanların mağduriyetlerinin ve beklentilerinin siyasete malzeme edilmesine dönük bir ortamdan kaçınacak bir hassasiyetle konuşması gerekir. Bu talebin farkındayız. Bu talebin; iktidarı, muhalefeti hepimiz farkındayız. Bunun vatandaşlarımız tarafından zaman zaman gündem edildiğinin farkındayız” dedi.

Öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.