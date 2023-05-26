Star yazarı Albayrak, Erdoğan'a desteği böyle istedi: 'İyilik sahibine teşekkür etmek, Allah'a şükretmenin ön şartıdır!
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleme çağrısı yaparken "İyilik sahibine teşekkür etmek, Allah'a şükretmenin ön şartıdır!" dedi.
İktidara yakın Star Gazetesi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için tepki çeken bir köşe yazısı kaleme alındı. Yazının sahibi ise gazetenin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak oldu.
Albayrak, yazısında, seçime dini alet etmekten geri durmadı.
Albayrak "Dikkat… Bu bir “veda” seçimidir… Herkes “vefa” borcunu ödemelidir!" başlıklı yazısında "bir Türk vatandaşının hele de bir "dindar"ın, "Erdoğan'dan ne iyilik gördük ki..." demesi; ancak "nankörlük"le izah edilebilir!" dedi.
'ALLAH'A ŞÜKRÜN' ÖN ŞARTI!
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamasının Erdoğan'ın son seçimi olduğunu belirten Albayrak, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Son defa huzura çıkan Erdoğan'a "vefa" vaktidir!
Kendini; ülkesine adayan bir liderden, bir futbolcuya yönelik "jübile" centilmenliğini bile sakınmak, sevimsiz bir vefasızlıktır!
Son seçiminde rekor oy almak, Erdoğan'ın hakkıdır!
İyilik sahibine teşekkür etmek ise, Allah'a şükretmenin ön şartıdır!"
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