Star yazarından 'oral seks' isyanı: Neredesin ey Sultan Abdülhamid!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:03

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:15

Sosyal medya platformlarında 'sohbet' videoları yayınlayan "dinci fenomen" Hüseyin Çevik'in cinsel ilişki üzerine bir sohbeti AKP'ye yakın Star gazetesinin yazarlarından Mustafa Sabri Beşer'i kızdırdı.

Konuya ilişkin "Susturun şunları: Dümdüz gidiyorlar!" başlıklı bir yazı kaleme alan Beşer, "Bir önceki yazımda bu konuya değinmiştim ama hoca olduğunu iddia eden Hüseyin Çevik isimli kişinin vaaz kürsüsünden yapmış olduğu konuşma artık bardağı taşırmaya başladı!" dedi.

Beşer, şöyle devam etti:

"Bu fenomen hoca İslam aleminin büyük (!) bir derdine çare buldu vaaz kürsüsünden. Oral seks!

Evet, yanlış duymadınız, Gazze'de her gün binlerce insan-çocuk katledilirken fenomen hoca en büyük derdimize çare buluverdi! Hem de öylesine bir güzel izah etti ki değmeyin gitsin!

Behey utanmazlar, behey arlanmazlar!

Sakalınızdan, cübbenizden, sarığınızdan utanmıyorsunuz oturduğunuz kürsüden utanın!

Orası ümmeti irşat makamı!

Sizin, sapık düşüncelerinizi uluorta, hayasızca ifade edeceğiniz bir yer değil.

Neymiş efendim "Endonezya'da millet bu konuda dümdüz gidiyormuş."

El insaf!

Bu nasıl bir cümle!

Bu nasıl bir üslup!

İnsanın meşhur fenomene sorası geliyor: "Gördün de mi, şahit oldun da mı söylüyorsun?"

Ümmetin başka bir derdi yok da mı bu konuları ulu orta konuşuyorsunuz?

Sizin Kudüs diye bir meseleniz yok mu?

Nerde Selahaddin Eyyubi tavrı, nerde sizin utanmaz haliniz?

Selahaddin Eyyubi, Kudüs işgal altındayken gülmeyi kendine yasaklamıştı.

Siz kalkmışsınız ağzınızı gere gere, sırıta sırıta "dümdüz gidiyorlar" diyorsunuz!"

Neredeyse ağzınızın suyu aka aka, ballandıra ballandıra cinsel fantezilerinizi anlatıyorsunuz.

Neredesin ey Sultan Abdülhamid!"

Maliki ve Hanbeli mezhebinde bu (oral seks) normal görülür. Endonezya-Malezya tarafından normal, dümdüz bir şekilde gidiyorlar. Şafi mezhebinde de ruhsat verilmiştir. Gelelim Hanefi mezhebine. Çoğumuz Hanefiyiz. Hanefi mezhebinde haram değil. Lakin caiz de değil. Çünkü ağız nedir? Ağızla yemek yenir, Kuran okunur, ağız zikir yoludur. Bir daha söylüyorum Mekruh görülmüştür.

ÇEVİK ORAL SEKS İÇİN NE DEMİŞTİ?

Hüseyin Çevik isimli, "hoca" olduğu iddia edilen isim, bir sohbetin de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maliki ve Hanbeli mezhebinde bu (oral seks) normal görülür. Endonezya-Malezya tarafından normal, dümdüz bir şekilde gidiyorlar. Şafi mezhebinde de ruhsat verilmiştir. Gelelim Hanefi mezhebine. Çoğumuz Hanefiyiz. Hanefi mezhebinde haram değil. Lakin caiz de değil. Ağız nedir? Ağızla yemek yenir, Kuran okunur, ağız zikir yoludur. Bir daha söylüyorum Mekruh görülmüştür. Yani yapmasan daha iyi olur. He yaptın, haram değil, günah değil."