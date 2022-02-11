Su faturalarındaki indirime AKP engeli

11 Şubat 2022 Cuma, 18:24

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediyesi'nin yaptığı yüzde 44 oranında su indirimi AKP'ye takıldı.

AKP'li bir meclis üyesinin indirim kararının iptali için dava açtığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından "Türkiye bunu da gördü" diyerek duruma isyan etti.

"İNDİRİM YAPTIK DİYE DAVA AÇMIŞ"

Sosyal medya hesabından mahkeme celbini paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye Ak Partili meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış.” dedi.

Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“‘Türkiye bunu da gördü. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta 3 haneli bindirimler yapılırken; biz Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye Ak Parti meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış. Allah'ım bu mübarek günde aklıma mukayyet ol n'olur.”

İşte Özcan'ın o paylaşımı: