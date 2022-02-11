Su faturalarındaki indirime AKP engeli
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediyesi'nin su indirimine AKP'li bir belediye meclis üyesinin iptal davası açması, belediye başkanı Tanju Özcan tarafından tepkiyle karşılandı. Özcan, "Türkiye bunu da gördü" diyerek duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediyesi'nin yaptığı yüzde 44 oranında su indirimi AKP'ye takıldı.
AKP'li bir meclis üyesinin indirim kararının iptali için dava açtığını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından "Türkiye bunu da gördü" diyerek duruma isyan etti.
"İNDİRİM YAPTIK DİYE DAVA AÇMIŞ"
Sosyal medya hesabından mahkeme celbini paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye Ak Partili meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış.” dedi.
Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“‘Türkiye bunu da gördü. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta 3 haneli bindirimler yapılırken; biz Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye Ak Parti meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış. Allah'ım bu mübarek günde aklıma mukayyet ol n'olur.”
İşte Özcan'ın o paylaşımı:
TÜRKİYE BUNU DA GÖRDÜ ??— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 11, 2022
Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta 3 haneli bindirimler yapılırken; biz Bolu Belediyesi olarak suya %44 oranında indirim yaptık diye AK PARTİ meclis üyesi, kararın iptali için dava açmış.
Allah’ım bu mübarek günde aklıma mukayyet ol n’olur. pic.twitter.com/EWon3gXIf7
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