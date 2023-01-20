Medya ombudsmanı ve gazeteci Faruk Bildirici'nin annesi hayatını kaybetti
Gazeteci ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin annesi Gönül Bildirici hayatını kaybetti. Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Bildirici, cenaze töreninin yarın Gaziantep'te yapılacağını belirtti.
Gazeteci ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin annesi Gönül Bildirici dün Ankara'da hayatını kaybetti.
Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Bildirici, cenaze töreninin yarın Gaziantep'te yapılacağını belirtti.
Bildirici'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Annemiz de bize veda etti. Onu da uzak diyarlara gönderiyoruz. 21 Ocak günü ikindi namazı sonrası Gaziantep'te... "
1934 Gaziantep doğumlu Gönül Bildirici, yarın Gaziantep Durdu Yetkin Şekerci Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından memleketinde defnedilecek.
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