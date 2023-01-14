Süleyman Soylu'nun trol ordusunu ifşa etmişti: Ebabil Harekâtı kimleri hedef aldı?

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:47

Sanatçılar Tarkan Tevetoğlu, Şahan Gökbakar, Gülşen Çolakoğlu da Soylu’nun kurduğu belirtilen trol orduları tarafından sosyal medya üzerinden linç edildi.

Sosyal medyada aktif olan ve trol olarak adlandırılan bu kullanıcılar, bir siyasi kişilik veya sanatçının Soylu’yu eleştirmesi halinde harekete geçiyor. Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Soylu’nun trollerinin hedefi olmuştu. Bu isimlerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da zaman zaman linç edildi.

Trol ordusu Montrö Sözleşmesi hakkında yayımladıkları basın açıklaması nedeniyle yargılanan amiralleri de hedef göstermişti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Emekli Amiral Atilla Kıyat “Özgür Özel’in bugün yaptığı açıklama beni 4 Nisan 2021’e götürdü. O gün 81 ilde 910 dernek, 550 sendika, 408 vakıf, 114 oda, 46 federasyon, 27 üniversite, aynı metinle, 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulunmuştu” dedi.