Türkiye ayağa kalktı: Devlet Bahçeli'nin 'Suudi Arabistan' sessizliği dikkat çekti

Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:56

Güncelleme: 30.12.2023 - 13:56

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı iptal edildi.

Suudi yetkililer Cumhuriyetin 100. yılında iki takımın 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Mustafa Kemal Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerini de reddetti.

Dün gece başlayan kriz sonrası iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ORTAK TEPKİ

Galatasaray ve Fenerbahçe yine dün aldıkları kararla İstiklal Marşı'nın okunmaması ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

ALİ KOÇ: ATATÜRK YOKSA TÜRKİYE YOK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, durum değerlendirmesi için TFF yetkililerinin konakladığı otelde bir araya geldi.

Toplantıda takımların maça çıkma kararı aldığı iddia edilse de kriz aşılamadı. Al-Riyadh News haberine göre ricalar üzerine toplantıya gelen Ali Koç, “Ne demek Atatürk yok? Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok” diyerek odayı terk etti.

Suud yetkililerin 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk tişörtlerine daha önce kesinleştirilen akışta yer almadığı gerekçesiyle onay vermedikleri belirtildi.

Al-Awwal Park Stadı'nda Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları üzerine hoparlörlerden yüksek sesle müzik açıldı. Taraftarlar bu durumu ıslıklarla protesto etti.

SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ

İki takım kafilesi de 20.45'te oynanması planlanan maçın oynanacağı stadyuma geçmedi ve kamp yaptıkları otelde bekleyişlerini sürdürdü. Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi.

Ardından maçın iptal edildiği resmi açıklama ile de duyuruldu.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TFF'DEN ORTAK AÇIKLAMA

Yaşanan krizin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.”

İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA

İki takımın maça çıkmama kararı, Türkiye'de taraftarlar tarafından gururla karşılandı. Her iki takım kafilesi, sabaha karşı İstanbul'da taraflarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yurttaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havaalanlarına akın etti.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaşananlar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gün oyu taraftarlardan, siyasilerden ve birçok ünlü isimden art arda açıklamalar gelirken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sessizliği dikkat çekti.

Konuya ilişkin Bahçeli'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapılmadı.

Öte yandan MHP'nin resmi X hesabından da bir açıklama veya paylaşım gelmemesi dikkat çekti.