'Süreç' trafiği sürüyor: DEM Parti MHP'yle buluşacak, Bahçeli de katılacak!

DEM Parti heyeti 'süreç'le ilgili olarak MHP ile görüşecek. Görüşmeye MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak.

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına cevaben PKK'nin fesih kararı almasıyla devam eden "süreç" kapsamında siyasi parti turlarına devam ediyor. Meclis'te grubu bulunan muhalefet parti ziyaretlerini tamamlayan DEM Parti heyeti bugün saat 11.30'da TBMM'de 'süreç'le ilgili olarak MHP grubunu ziyaret edecek. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Feti Yıldız yer alacak. DEM heyetinin yarın saat 15.00'te de AKP'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

