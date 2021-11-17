Suriyeli sanatçı Ömer Süleyman'a 'terör' gözaltısı

'Warni Warni' şarkısıyla ünlenen Suriyeli ses sanatçısı Omer Süleyman, Şanlıurfa'da "PKK üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.

DHA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 16:48
Suriyeli sanatçı Ömer Süleyman'a 'terör' gözaltısı
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Şanlıurfa'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Suriye uyruklu sanatçı Ömer Süleyman'ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü.

'Warni Warni' şarkısıyla dünyaca üne kavuşan Suriyeli Ömer Süleyman, dönem dönem Türkiye'de de konserler veriyor.



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