Suruç anmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 19:12

Güncelleme: 21.07.2023 - 19:12

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü IŞİD’in bombalı saldırısında yaşamını yitiren 33 kişi önceki gün birçok kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Farklı noktalarda yapılan anma törenlerine polis müdahale etti. Bu bağlamda 154 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 152 kişi serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklandı.



Gözaltına alınan müvekkilleriyle görüşmek isteyen avukatlara ise polis engel oldu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) Avukat Büşra Altunoluk, “Suruç anma törenlerine katılan 154 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Biz de bir grup avukat olarak Emniyet’e gittik. Ancak bir süredir gelenek haline gelmiş bir durum var. Avukatları Emniyet’e sokmak istemediler. Gözaltına alınanlardan haber alabilmek için saatlerce bekledik. Haber alamama durumu uzadıkça içeriye girmek istedik. Polis zoruyla dışarı atıldık. Bize savcılık kararıyla bu uygulamayayı yaptıklarını söylediler ancak daha sonradan savcının böyle bir karar vermediğini öğrendik. Gözaltında bulunanların isimlerini dahi sabah saatlerinde öğrenebildik” dedi.

Altunoluk, 17 Temmuz’da Kadıköy’de Suruç anmalarına çağrı yağmak için bildiri dağıtırken gözaltına alınıp tutuklanan 6 kişinin ise tutukluluğunun hukuksuz olduğunu ifade etti.