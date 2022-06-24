Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın Ankara ziyaretinde ortak açıklamaya müdahale

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, önceki gün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle karşılanmıştı. İki liderin görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bazı haber ajansları, yayımlanan bildiriyi, saat 21.05 itibarıyla kamuoyuna servis etti. Ancak bir saat sonra basına yeni bir bildiri geçildi ve son yayımlanan bildirinin esas alınması istendi. Yayımlanan ilk ortak bildirideki “Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 13 Ekim 2016 tarihli 5. Bakanlar Toplantısı Ortak Beyanatı’na atıfla, Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin önemine değinmişlerdir” ifadelerinin son yayımlanan ortak bildiride yer almadığı görüldü.

TÜRKİYE DESTEK VERMİŞTİ

Körfez İşbirliği Konseyi, Basra Körfezi’ne kıyısı bulunan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar’ın oluşturduğu ekonomik işbirliğini amaçlayan bir uluslararası örgüt olma niteliği taşıyor. Ancak aynı işbirliği konseyinde yer almalarına karşın Katar ile Suudi Arabistan’ın başını çektiği diğer Körfez ülkeleri arasında 2017’de başlayıp 2021’e kadar devam eden bir diplomatik kriz yaşanmıştı. Katar’ın resmi haber ajansında Şeyh Tamim el Sani’nin İran ve Körfez ülkeleri arasında artan gerilimi eleştirdiği ve Hizbullah ile Hamas’a karşı anlayış gösterilmesi gerektiğini söylediği sözlerin yer aldığı haberin yayımlanmasının ardından 5 Haziran 2017’de Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn, “Doha ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını, hava sahalarını Katar’a kapattıklarını” açıklamıştı. Katar’a “diplomatik abluka” uygulandığı bu dönemde Türkiye, Doha’nın en yakın destekçilerinden biri olmuştu.

HASSASİYET GÖSTERDİ

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, ortak bildiride geçen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin ifadeler, “Suudi Arabistan hassasiyeti” gerekçesiyle çıkarıldı. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi’ne “Katar’ın da üye olduğunun” altı çizildi. Ayrıca ikinci kez yayımlanan bildirideki “İki taraf, bölgedeki güvenlik ve istikrarın desteklenmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacak şekilde, bölgesel ve uluslararası arenadaki önemli meselelere ilişkin işbirliğini, koordinasyonu ve görüş alışverişini yoğunlaştırma çabalarını teyit etmişlerdir. Taraflar, bölge ülkelerinin egemenliğinin ihlal edilmemesini vurgulamışlar ve bölge ülkelerindeki tüm krizlere siyasi çözüm bulunmasına, bölgeyi gerilimden uzak tutacak ve güvenliği sağlayacak çalışmalara desteklerini vurgulamışlardır” ifadeleri de dikkat çekti. Söz konusu ifadelerin de son yayımlanan ortak bildiriye yine Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerden ötürü “Suudi Arabistan’ın hassasiyet göstermesi üzerine eklendiği” ileri sürüldü.

"İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER ARTACAK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı’nın ikinci oturumu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi mevkidaşı Macid bin Abdullah Al Kasabi, Suudi Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih’in katılımıyla gerçekleştirildi. Muş, “Ticari ilişkilerimiz artacaktır” açıklamasını yaptı.