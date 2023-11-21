Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır'dan Meral Akşener'e gönderme

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın disipline sevk gerekçesinde ‘taciz’ suçlaması olduğunun ortaya çıkmasının ardından Dikbayır'ın eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Nigar Dikbayır, "Hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü?" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:53
Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır'dan Meral Akşener'e gönderme
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İYİ Parti Genel BaşkanI Meral Akşener, “kendisi, ailesi ve özel kalem müdürünün hesaplarını yasa dışı biçimde incelettiği” iddialarının hedefindeki Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

İddiaları reddeden ve kendisine yönelik suçlamalarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Dikbayır ise karşı iddiaları dile getireceği bir açıklamayla, hafta sonu İYİ Parti'den istifa etmeye hazırlanıyor.

NİGAR DİKBAYIR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gazeteci İsmail Saymaz'ın İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın disipline sevk gerekçesinde ‘taciz’ suçlaması yöneltildiğini açıklamasının ardından Dikbayır'ın eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafına, "Hesap inceletme yalanından buraya kadar düştünüz mü? Düne kadar namusunuzu emanet ettiniz. Bugün haysiyet cellatlığına soyundunuz. Kızlarımın babası, hayat arkadaşım, sizin anlayamayacağınız kadar namusludur. Evlatları da eşi de kefildir" diye yazdı. 



Nigar Dikbayır Ümit Dikbayır

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