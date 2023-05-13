Tahrikte son adresi Kasımpaşa oldu: Erdoğan seçimden 1 gün önce de yalana sarıldı!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:30

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:04

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu, Kasımpaşa'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Burada yine konuşmasının tamamını muhalefete ayıran Erdoğan, yine Millet İttifakı'nı terörle yan yana göstermeye çalıştı.

Erdoğan, "Bunlar talimatı nereden alıyorlar? Kandil'den alıyorlar. Kandil'de kimler var? Teröristler var. Bu teröristlere biz bu ülkeyi teslim edebilir miyiz? Biz ülkemizi böldürtür müyüz? Bay bay Kemal bölücü, teröristlerle işbirliği halinde. Kandil'deki teröristler neyse bay bay Kemal de o. Yuvarlak masanın etrafındakiler bunlarla işbirliği halinde" iftirasında bulundu.

"BU MİLLET SIRF KIZDIĞI İÇİN..."

Konuşmasında yarınki seçimi işaret eden Erdoğan, "Kasımpaşalı olarak size inanıyorum, güveniyorum. Beyoğlu kararını vermiş, İstanbul kararını çoktan vermiş. Fatih'in evlatlarına böylesi yakışır. Bu millet sırf kızgınlıktan dolayı gidip ülkesini ateşe atmaz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Doğduğum, büyüdüğüm Kasımpaşa'yı çok seviyoruz. Yarın akşam daha çok seveceğiz. Sevgili Kasımpaşa'nın güzel insanları... Başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

* Buraya gelene kadar yolun sağı solu gümbür gümbür. Resmi rakam şu anda burada 45 bin kişi var. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, gümbür gümbür sandıklara gideceğiz. 2 gündür İstanbul'un ilçelerinde hemşerilerimizle birer destan olan buluşmalar yaptık. Burada doğdum, burada büyüdüm.

* Muhteşem bir cami olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın açılışını dün yaptık. Levent adı almasının sebebi askerleriydi. Deniz müzesine iniş yaptı. Preveze zaferinin lideri. Onun adını verdik. Cami de muhteşem oldu. O çevrede öyle bir cami maalesef yoktu, onu yapmak da bize nasip oldu. Maliyeti de şu an itibarıyla 750 milyon Türk Lirası.

* İnşallah buradan gideceğimiz Ayasofya Cami'nde eda edeceğimiz akşam ezanıyla programı bitireceğiz. Kampanyamızı sona erdireceğiz. Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiz rastgele tercih değil. Biz ezelden Kasımpaşalıyız. Çocukluğum gençliğim buralarda geçti. Okmeydanı'nda 13-14 yaşında futbol oynadığımız dönemler, siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İBB başkanı olduğumda Beyoğlu ile birlikte yol yürüdük. Şiir sebebiyle cezaevine girmemiz de tam da Beyoğlu'na yakışır bir duruştu. Tarihi Seçim öncesi Beyoğlu'nun huzurundayız.

NAZIM HİKMET ŞİİRİ OKUDU

* Nazım Hikmet'in Beyoğlu'nu anlatan bir şiir vardır: Burada bütün gözleri bir siyah el bağlıyor, yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor. Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu, Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu. Biz İstanbul'u azap içindeyken devraldık, çalıştık, çabaladık. Uygun eser ve hizmetlerle donattık, sonra başbakan oldum. 81 vilayetimizin tamamını demokrasi ve kalkınma adımlarıyla tanıştırdık. Cumhurbaşkanı oldum, gece gündüz çalıştım.

YİNE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

* Son mahalli seçimlerde her şey güzel olacak diyerek şehrin büyükşehirini devralanlar İstanbul'u o eski kötü günlerine yeniden döndürdüler. Haliç'in halini biliyorsunuz dimi, neydi, kokudan geçiliyor muydu? Sütlüce mezbahanesini biliyordunuz değil mi? Belediye başkanlığını aldıktan sonra bütün Haliç'in pisliğini 9,5 kilometre uzaklıktaki Alibeyköy Taşocağı'na borularla naklettik. Oranın geri dönüşümle suyunu tekrar Haliç'e indirdik. Bunu bilmeniz ve CHP'lilere anlatmanız lazım. Haliç'te Balık oldu, boğazın suyunu bağladık, Haliç'in suyunu kurtardık ve şu andaki Haliç haline getirdik. Beyefendi geldi, Haliç tekrar maalesef öyle değil mi, vay vay vay.

* Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan geri almamız lazım. Şu anda dev bir pankart var. Burada anacığım var. Yarın anneler günü. Anne deyip geçmeyin, annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennet annelerin ayakları altındadır, unutmayın. Ben anacığımın ayaklarının altını öperdim. O ayaklarını çekerdi. Anam ayağının altında cennet kokusu var, müsaade et öpeyim derdim. Anam, 'Oğlum ne ediysun' derdi. Zar zor öptürürdü bana. Ne diyor hadiste, cennet annelerin ayakları altındadır. Bak babaların demiyor ha, annelerin diyor. Yarınki seçimde aynı zamanda anneler gününe rast gelmesi sıradan bir olay değil. Bunun da hakkını vermeye var mıyız?

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

* İstanbul'a yine biz sahip çıktık. Aynı felaketi cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleriyle ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Kumar masasına sürmekten çekinmiyorlar. Biz kumar masasında olmayacağız, Meral Hanım niye oldun? Tekrar niye döndün. Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez, Allah muhafaza, seçimi biz kazanalım da isterse batsın bitsin. Masanın ortaklarından biri oradan kalktıklarında 3 gün boyunca neler dendiğini hatırlayın, bu ortağı tekrar masaya oturduklarında nasıl pişkince davrandıklarını hatırlayın. Neler söylediler, hakaret ettiler, kimleri devreye soktular.

* Bunlar işe yaramayınca FETÖ'nün montaj kaset kumpasıyla alçaklıkla tavan yaptılar. Artık kabahatlerinin üzerini örtmek için mi böyle yapıyorlar bilmiyoruz. Biz siyasetin bu tarz yöntemlerle çirkinleştirilmesine hep karşı olduk. Bugün de karşıyız, kasetçilere milletimin hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum. Bay bay Kemal 300 milyar dolar getirecekmiş Londra tefecilerinden. Yalan dolan. Türkiye Yüzyılı inşallah bunu gerçekleştirecektir. Türkiye Yüzyılı cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi çıkarmak istediğimiz yerin adıdır.

YİNE YALANA SARILDI

* Bunlar talimatı nereden alıyorlar? Kandil'den alıyorlar. Kandil'de kimler var? Teröristler var. Bu teröristlere biz bu ülkeyi teslim edebilir miyiz? Biz ülkemizi böldürtür müyüz? Bay bay Kemal bölücü, teröristlerle işbirliği halinde. Kandil'deki teröristler neyse bay bay Kemal de o. Yuvarlak masanın etrafındakiler bunlarla işbirliği halinde. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle gümbür gümbür sandıklardan çıkacak, ülkemizi bölmek isteyenlere gereken dersi sizlerle beraber vereceğiz. Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.

* Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız. Terör örgütünün güdümündeki partiye belediye, kurumları peşkeş çekerek millete hizmet edilmez. Bay bay Kemal, Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana verin diyor. Ben de diyorum ki, bu Selo kim? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan Selo değil mi? Cezaevine niye girdi? Ölümlere neden olduğu için. Bunlar gidip onu ziyaret ediyorlar. Bay bay Kemal diyor ki, dışarı çıkaracağım. Erdoğan iş başında kaldığı sürece adalet, hak ve hukuktan başka birşey tecelli etmez, teröristlere de bu yol açılmaz.

"BU MİLLET ÜLKESİNİ ATEŞE ATMAZ"

* Örgütün başındakilerden biri, bunları biz çözeceğiz diyor. Bebek katilinin İmralı'daki cezaevi kapılarını kırarak dışarı çıkaracaklarmış. İşe sağlam sarılacağız, kale içeriden fethedilir, unutmayın. Şurada kaldı birkaç saat. Çok çalışacağız, durmayacağız. Bölücü örgütün Kandil'deki yöneticilerinden destek alınarak istikrarsızlık, belirsizliğe gidilir. FETÖ'cülerin malzemelerine sarılarak ülkeye hizmet edilmez. Batıdaki dergiler Erdoğan'a saldırıyorlar, Erdoğan ülkeyi onlara satmadı, sattırmadı. Bay bay Kemal bunların hepsini yaptı. Ortakları da göz göre göre bu tabloya sessiz kalıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyor. 5-10 milletvekilliği. Bunlar kazanmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bunların hepsini aşacağız.

* Millet sözünü sandıkta söyleyecektir. CHP, İYİ Parti, HDP, zillet ittifakının hepsi LGBT'ci. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Aile kutsaldır. Güçlü aile olursa güçlü millet olur. Eğer aile zayıf düşerse millet zayıf düşer. Bu LGBT'cilere ülkemizi kaptırmayacağız. Kasımpaşalı olarak size inanıyorum, güveniyorum. Beyoğlu kararını vermiş, İstanbul kararını çoktan vermiş. Fatih'in evlatlarına böylesi yakışır. Bu millet sırf kızgınlıktan dolayı gidip ülkesini ateşe atmaz.

* Allah'ın izniyle yarın sandıklarda bunun tezahürünü bir kez daha göreceğiz. Yarın gece seçim zaferimizin sevincini hep birlikte yaşadıktan sonra işimize devam edeceğiz. 21 yıldır getirdiğimiz eser ve hizmetler üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı yükseltmeye devam edeceğiz.

"BENİM İNSANIM BUNLARA LAYIK"

* Hatırlayın, Savaş Ay'ın programını izlediniz. Okmeydanı Hastanesi bir zamanlar neydi. Ahh ah... O hastanede sağlam giren oradan ölü çıkıyordu. SSK'nın o dönem müdürü bay bay Kemal. Savaş Ay, oradaki pislikleri, her taraf kan revan içinde. Galoşlar yüksek fiyattan satılıyor. Sabahtan numara almaya giderdik, çile çekerdik. Şimdi biz orayı ne yaptık. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi yaptık. Şimdiki hastanenin hali ne? Nereden nereye... Bay bay Kemal biz senin gibi ölenlerin hastanede rehin alındığı SSK genel müdürleriyle çalışmıyoruz.

* Pırıl pırıl, hijyen koşulları en iyi olan hastaneleri yapıyoruz. Aynı şeyi Covid döneminde Çam Sakura'yı, Murat Dilmener'i yaptık. Biz bunları niye yaptık. Benim insanım bunlara layık. İnsanlara değer vermesin sen. Sen sadece insanların ölümüne, onların rehin olarak hastanelerden alırsın. Kılıçdaroğlu sen busun. Senin genel müdürlüğünü biliyoruz. TV'lerde seni izledik, izliyoruz. Şimdi bir daha millet sana bedel ödetmez. İşte onun için yarınki oylarımız çok önemli.

"BİZİM İŞİMİZ ESER, HİZMET"

* Bizim işimiz eser, hizmet ve Türkiye'nin altyapı ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamladığımız için önümüzdeki dönem milletin her kesiminin refahını artırmaya gayret göstereceğiz. Sadece 2003'ten bu yana neler yaşadık. Sokakları karıştırdılar, ülkemize diz çöktüremediler, terör örgütlerini saldılar, ekonomiyi yıkamadılar, üretim ve istihdamı koruduk. Şimdi kalktı Rusya'ya saldırıyor. Devlet adamı böyle bir ülkeye saldırmaz. Sen batıyla da Rusya'yla da ABD ile de iyi geçineceksin. Erdoğan bunu yaptı bunu yapıyor. Tarihimizin en ağır depremini yaşadık, şehirlerimizi hızla ayağa kaldırıyoruz, 11 ilimizi ayağa kaldırıyoruz.

* Milletimizi enflasyonun altında ezdirmeme sözünü her kesimin ücretlerini yükselterek tutuyoruz. Karadeniz'de gazı bulduk mu? 1 ay ücretsiz doğal gaz kullandık mı? Gabar'da çıkardığımız petrolü, madenlerimizi milletimizin emrine veriyoruz. Savunma sanayimizi İHA, SİHA'larımız, Akıncılarımız, Kızılelma'mız var mı? Bunlarda da ihracat lokomotifi haline geldik. 85 milyon tek yürek, irademize sahip çıkacağız. Artık noktayı koyuyoruz.