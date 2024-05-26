Takımı küme düşen Bahçeli’den çağrı: Bu yıl takımlar küme düşmesin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin destek verdiği Süper Lig ekibi Karagümrük Spor küme düştü. Bahçeli, "bu sezon küme düşme olmasın" çağrısı yaptı.
Süper Lig’de bu hafta ligin son maçları oynanacak. Şampiyonluk düğümünün de çözüleceği maçların öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sürpriz bir çağrı geldi.
Bahçeli'nin çağrısı, MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıldı. Buna göre, geçen yılki 6 Şubat depremini hatırlatan MHP lideri “Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı” dedi ve “Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin ya da takım sayısı 21'e yükselsin” çağrısında bulundu.
Süper Lig'de İstanbulspor ve Fatih Karagümrük’ün küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takımın yanısıra Pendikspor, Hatayspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Konyaspor da kümede kalma mücadelesi veriyor.
BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIP KARAGÜMRÜKLÜ OLMUŞTU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen sene yapılan Beşiktaş-Antalyaspor maçında "Hükümet istifa!" sloganlarının atılmasının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı. MHP lideri, Fatih Karagümrük takımını destekleyeceğini açıklayarak, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- 'Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor'
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- Meteoroloji saat vererek uyardı!