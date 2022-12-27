Tanju Özcan'a saldırı girişiminde yeni gelişme: Tutuklandı

27 Aralık 2022 Salı, 20:49

Bolu Belediyesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Hakan Akgülmüş isimli kişi Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söyledi. Kentte pazarcılık yaptığı öğrenilen Akgülmüş'ün, pazar yeri konusu için belediyeye geldiği belirtildi. Bağırmaya başlayan Akgülmüş, Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarıldı. İkazlara uymayan şahıs cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Koruma polisi olaya müdahale ederek saldırganın elindeki bıçağı alırken, ihbar üzerine belediye binasına polis ekibi sevk edildi.

Olay sırasında Özcan'ın makam odasında olmadığı öğrenilirken, Hakan Akgülmüş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen pazarcı Hakan Akgülmüş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Akgülmüş hakkında 'silahlı tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Özcan saldırı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Tehdit almaktan korkan bir adam değilim. Hayatım boyunca da birçok kez maruz kaldım. Gün geldi FETÖ'cüler tehdit etti, terör örgütlerinin ölüm listelerine aldılar. Bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Artık bunların boyutları çok artmaya başladı ve eskiden milletvekili iken sadece kendimden sorumluydum. Şu an bu binada 500 tane çalışan var. Bu arkadaşlarımı tedirgin ediyorlar, korkutuyorlar. Elinde bıçakla biri geliyor, bağırıp çağrıyor. Buradaki çalışanların doğal olarak bundan etkilenmemeleri mümkün değil.

Artık yeter. Şunu herkes bilsin; biz tehditlere boyun eğmeyiz. Söyleyeceğimizden geri durmayız. Ama özellikle belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyayı başlarına yıkarım. Sığınmacı çeteleri tehdit ediyor bir yandan. Bir yandan PKK ve uzantıları yeter artık. Güvenlik konusunda çok zayıfız. Şeffaf belediyecilik adına hemen hemen hiç duyarlı kapı bile koymadan insanlar, bize çok kolay ulaşabilsin dedik. Artık bundan sonra bir kısım güvenlik önlemi almak zorunda kalacağız."