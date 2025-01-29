Tanju Özcan'dan Erdoğan'a: Özür dileyenin özrünü kabul etmeyeceğim

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:07

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:07

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün partisinin grup toplantısında isim vermeden kendisine göndermede bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Tanju Özcan sosyal medya hesabından Erdoğan'ı 'etiket'leyerek şu ifadeleri kullandı:

"78 canımız gitmiş, bizim içimiz yanıyor bazıları da gerçek sorumluları yargıya teslim etmek yerine masum kişi ve kurumlara iftira atmaya devam ediyor. Allah büyük, gerçekler ortaya çıkınca özür dileyenin özrünü kabul etmeyeceğim, onlara bireysel olarak hakkımı da helal etmeyeceğim".

Tanju Özcan, AKP'li Cumhurbaşkanı'na "Sayın Erdoğan geçmişte çok kandırıldınız şimdi yine kandırılıyorsunuz. Almayın mazlumların ahını, ahirette hesabını veremezsiniz" ifadeleriyle seslendi.

Erdoğan bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazaalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümenaltı edilen kusurlarına ilişkin rapor, büyük örtüşmektedir. Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın 'itfaiye müdürü korkmuştur' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı, ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üstünde hassasiyetle durulmalıdır. Soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutuyla araştırılacaktır, inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



