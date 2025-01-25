Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a yanıt: 'Suç duyurusunda bulunacağım'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:36

Güncelleme: 25.01.2025 - 00:36

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı SZC TV yayınında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başka bir televizyon programında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Özcan, "Keşke beraber çıksaydık bu canlı yayına da ben orada her şeyi anlatsaydım. Bugün Sayın Bakan bazı itiraflarda bulundu. Bu otelin Belediye alanında olmadığını itiraf etti. Turizm merkezi olduğunu itiraf etti ve Bakanlık tarafından buraya teşvik verildiğini de itiraf etti. Bazı konularda da kıvırdı. 'İtfaiye yönetmeliğini bilmem' dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliğe Bakan bir ek madde koydu, orada diyor ki, 'Yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir.' Sonra şunu söylüyor 'Başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. 'Yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz' diyor. Yok öyle bir mevzuat" diye konuştu.

Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetmelik revize edildi. Turizm Bakanlığının görüşü alındı. Ek 1'inci madde diyor ki 'Yangın belgesi inceleme sonunda verilir.' Biz vermedik. Diyelim ki verdik bundan sonra belirli periyotlarla denetler diye bir ifade yok. Hangi kuruma 'sen bir kez denetim yaptın, sürekli denetleyeceksin' diyor. Yok. Bakan mevzuatı bilmiyor, Sayın Bakan bilmiyor. Çaresiz. Sorumluluğun kendisinde olduğunu bilmiyor. Çok üzüldüm. 'Mevzuatta boşluk var' diyor. Peki sen ne iş yapıyorsun Bakan olarak. 'Ben yasa çıkarttım' diyor. 'CHP AYM'ye gitti' diyor. Evet Sayın Bakan geldiğinden beri belediyenin otellerle yetkilerini sürekli kısıtlıyor. Kendi uhdesinde topluyor. Sonra diyor ki 'Ben nasıl denetim yapayım?' Peki sen neden denetleme yetkilerini alıyorsun?"

"NEDEN İL ÖZEL İDAREDEN BİR KİŞİ BİLE GÖZALTINDA DEĞİL"

Bolu İl Özel İdaresinden herhangi bir gözaltı olmadığını belirterek, tepki gösteren Özcan, şöyle devam etti:

"'Özel İdarenin münhasıran yetki alanıdır' diyor. Burada bir soruşturma var, Özel İdareden tek gözaltı yok. Ruhsatları Özel İdare vermiş, oradan tek bir gözaltı yok. Soruyorum buradan. Sayın Bakan verecek bir cevap olmayınca saçmalıyor. Yetkimiz de yok, zorunluluğumuz da yok. Olacaksa da zaten Bakanlık getirecek bu zorunluluğu. Sayın Bakan verecek cevabı olmadığı için saçmaladı. Şu anda 3 görevlimiz gözaltında. Neden gözaltında olduğunu bilmiyoruz. Neden Özel İdare'den yok. Turizm Bakanı sanki sütten çıkmış ak kaşık. Bütün yönetmeliklerde yetkiler Bakanlığın elinde. Bu otelde İSG uzmanı olması gerekiyor? Burada var mı ondan da haberdar değil Bakan. Bu otelin müşterisi Sayın Bakan. Maalesef üzülerek söylüyorum. Otelin sahibi de bahsettiği ajans seçimler yapılıyor falan onlar da hikaye. Yok böyle bir şey. Daha bir çok şey var."

"BAKANIN İSTİFASI YETMEZ YARGILANMASI LAZIM"

Bakan Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Özcan, "Hayatını kaybetmiş 78 vatandaşımız adına Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bakanın istifası yetmez, yargılanması lazım. Tıpkı otelin sahibi gibi" dedi.

SAVCIDAN BİLİRKİŞİ HEYETİNE BASKI İDDİASI

Soruşturmada yer alan bir savcının bilirkişi heyetine Bolu Belediyesi'nin suçlanması yönünde baskı yaptığını iddia eden Özcan, "Bakın bugün Sayın Genel Başkan bir rapor paylaştı. Savcılığın belirlediği tam 7 kişilik bilirkişi heyeti dün akşam raporunu sundu. Maalesef oradaki görevli savcılardan biri 'Belediyeyi de sorumlu tutmazsanız bu raporu kabul etmem' diyor. Oraya ilave yapmak istiyorlar. Bilirkişiler direniyor. 'İlave olursa biz bu rapora imza atmayız' diyorlar. Ne yapıyorlar sonra, bilirkişilere el çektiriliyor. Bunlar iki gün boyunca incelemelerini yapmışlar, raporunu da vermişler. 'Suçu olmayan kuruma nasıl kusur izafe edeceğiz' demişler. O bilirkişi heyetine 'o zaman affınızı isteyin' deyip heyeti değiştiriyorlar" şeklinde konuştu.