Tanju Özcan'dan 'ihraç talebi' sonrası ilk açıklama

14 Haziran 2022 Salı, 14:24

Son dönemde peş peşe yaptığı sığınmacı açıklamalarıyla da gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, kararın dünkü MYK toplantısında alındığını söyledi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Özcan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil,öz evladıyım" dedi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan’ın 'uyarı' cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Bolu Belediye Meclisi toplantısında eğlence ve yeme içme mekanlarındaki canlı müzik ücretlerinin belirlenmesi hakkında dün açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” demişti.