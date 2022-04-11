Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin 'yardımcı' yaptığı isim, bakanın ortağının kardeşi çıktı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanan Nihat Pakdil'in abisi AKP eski milletvekili Nevzat Pakdil, bakanın ortağı olduğu ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine 8 Nisan’da atanan Nihat Pakdil’in ağabeyi eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Newbridge danışmanlık şirketinden ortağı olduğu öğrenildi.
Odatv'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Nihat Pakdil’e Bakanlıkta Devlet Su İşleri, Tarım Reformu gibi büyük bütçeli genel müdürlükler bağlandı.
Haberde Nevzat Pakdil'in NewBridge şirketinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilerini gösteren görsele yer verildi:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, Londra'da da ofisi bulunan NewBridge adındaki danışmanlık firmasının kurucusu ve yönetici ortağı olduğunu ortaya çıkmıştı. Kirişci, Bakan olduktan sonra şirketin resmi internet sayfasından bu bilgileri kaldırttı.
GÜLEN'LE YAN YANA
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanan diğer isim Ebubekir Gizligider'in ise Fethullah Gülen ile yan yana bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Yeni görevlendirme ile Gizligider’e Strateji Geliştirme, Hukuk Hizmetleri ve İç Denetim gibi Başkanlığı gibi birimler bağlandı.
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