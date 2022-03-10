Vahit Kirişçi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu? İşte biyografisi

10 Mart 2022 Perşembe, 16:34

2002 yılında siyaset hayatına adım atan Vahit Kirişçi, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına atandı. Yeni makamına geçerken yapılan devir teslim töreninde, İngiltere'de doktarısını yaptığı 1990 yılında toprak dinamiği konusunda çalışırken danışmanların o dönemde otonom araçlara odaklanmasını istediklerinden bahseden Bakan Kirişçi, bugün gelinen noktada artık tarımda teknoloji kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını dile getirerek, "Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz lazım" açıklamasında bulundu.

Vahit Kirişçi ve Bekir Pakdemirli

VAHİT KİRİŞÇİ'NİN HAYAT HİKAYESİ

4 Aralık 1960 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde yaptı.

Mezuniyetinin ardından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak dersler verdi.

Vahit Kirişçi, 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu.

16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayım yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

Vahit Kirişçi, 2002-2011 yılları arasında AKP'den Adana milletvekilliği yaptı. 2007-2011 yıları arasında Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı.

4 Mart 2022 tarihinde Bekir Pakdemirli'nin istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.

ÖZEL YAŞAMI

1960 doğumlu olan Vahit Kirişçi, 2022 yılı itibarıyla 62 yaşında.

Evli ve üç çocuk babası.

Vahit Kirişçi 1.67 metre boyunda, 76 kilo ve yay burcu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @vahitkirisci, Twitter'da @VahitKirisci kullanıcı adıyla yer alıyor.