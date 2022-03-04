Yeni bakan Vahit Kirişçi'den dikkat çeken sözler: 'Gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız'

04 Mart 2022 Cuma, 13:30

Görevden affı kabul edilen Bekir Pakdemirli'nin yerine atanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi devraldı.

Bakan Kirişçi, Pakdemirli’ye teşekkür ederek, "Aslında bakanlığımızın bugünkü hali ile neredeyse dokunmadığı bir alan yok. Dolayısıyla küresel iklim değişiminin böyle güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli, vazgeçilmez bir sektör olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Maalesef çok önceleri tarımı ihmal edenler çok oldu. Ama hükumetimiz döneminde 2002'den bu yana, ki ben de 22 ve 23’üncü dönemde Meclis’te Tarım Komisyonu Başkanı olarak verilen o görevi ifa etmeye çalıştım. O dönemde hukuk devletinin olmazsa olmazı olan mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı. Düşünün bir tarım ülkesinden söz ediyorsunuz, kendi kendine yeterliliğinden bahsediyorsunuz ama bir Tarım Kanunu’nuz yok veya bir tohum, bir ürün üretimi için kullanılan materyalden söz ediyorsunuz, bir Islahçı Hakları Kanunu yok. Çiftçinin örgütlenmesi ile ilgili birtakım birlikler olsun, ziraat odaları olsun bunlarla ilgili kanun yok" dedi.

"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Bakan Kirişçi, bakanlığın gerçekten önemli bir görev alanını oluşturan Gıda Kontrol biriminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Mesela bunlara ilişkin de o dönemde çıkarılmış olan mevzuatlarla tarım, ihtiyacı olan mevzuata kavuşmuş durumda. Yürütme adına bu görevi ifa eden, 2002 yılından bugüne kadar görev almış bütün bakanlarımız, tıpkı Pakdemirli Bakanımız gibi bunun gereklerini, icaplarını yerine getirmeye çalıştılar. Biz, hepsine teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka muayyen bir süre bir koltukta oturulacaktır, günü geldiğinde o bayrağı daha yukarılara taşımak adına yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecan ve hevesle bu görevi ifa edecektir. Dolayısıyla bu hizmetler inşallah aksamadan, durmaksızın devam edecek" diye konuştu.

"GURURDAN KİBİRDEN RABBİME SIĞINIRIM"

Bakan Kirişçi, ‘stratejik’ kavramının önemine değinerek, "Eğer bir şeye stratejik diyorsanız, aynı zamanda onun vazgeçilmezliğinden de söz etmiş olursunuz. Vazgeçilmez ve stratejik olan bir şeyi de mutlak suretle bulunurlukla eşleştirmek lazım. Yani bir şeye 'stratejik' diyeceksiniz; ama bununla ilgili bulunurluk konusunda eksiğiz, noksanız. Şu ana kadar Türkiye, pek çok üründe kendi kendine yeterliliği ve sonrasında da ihracatı olan bir ülke olarak örnek bir ülke oldu. Biz bu manada da bu ülkenin tarlasını işleyen, bahçesi ile meşgul olan, ahırda, kümeste, ağılda hayvanları ile hemhal olan bütün üreticilerimize müteşekkir olmamız gerekir. Tabii ki bu bakanlık sadece tarımla sınırla olan bakanlık değil. Bu bakanlığın bir de orman ile ilgili kısmı var. Orası da bizim için son derece önemli. Ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz yıl yaşadığımız o doğal afette gördük. Bunlara ilişkin de ormanımızın vazgeçilmez olduğunu, orman köylümüzün mutlaka korunması kollanması gerektiğini de yaşadık. Tarıma yönelik teknolojiyi desteklememiz gerekiyor. Gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız. Bunların hepsinin geçici olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayız. Şayet çıkardığımız bir gün olursa da basın mensubu arkadaşlarımızın da hatırlatmasını isteriz. Bu ülkenin her şeyi var. İnşallah biz de hoş seda bırakırız bu gök kubbede" dedi.

PAKDEMİRLİ: ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK

Pakdemirli, görev süresi boyunca hizmet etme gayretinde olduklarını, hizmetlere, önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Tarım meselesi herkesin konuştuğu mesele olduğu için 15 yıl aradan sonra Tarım Orman Şurası yaptık. Su Şurası yaptık. Çiftçimizin daima yanında olduk, sayın bakanımız da bundan sonra yanında olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile birçok proje imzaladık. Türkiye'nin ilk ve yerli elektrikli traktörünü çıkardık. Bitkisel üretimimiz 2020 yılı itibarı ile Cumhuriyet tarihinin rekoru olmuştur. Ekibime çok teşekkür ediyorum, güzel işlere imza attık. Bir şeyler yaptıysak onların sayesinde oldu. En büyük teşekkür bizlere desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza" ifadelerini kullandı.