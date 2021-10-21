Tarıma ayrılan bütçe: "Çöküşün ve 'ne halin varsa gör' demenin sayısallaştırılmış hali"

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:32

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, 2022 Bütçe Sunumunda detayları açıklanan Tarım Bakanlığına ayrılacak bütçeyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Yeni bütçenin de çiftçi ve üreticiyi tatmin etmeyeceğini söyleyen Manisa Milletvekili Başevirgen, “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, toplamda tarıma ayrılan bütçe 57,6 milyar lira oldu. 2021 yılında 42,4 milyar lira olan tarıma ayrılan kaynak, 2022 yılı için 15,2 milyar lira artırıldı.” dedi.

“TARIMA YİNE YETERLİ DESTEK VERİLMEYECEK”

Başevirgen, yeni bütçede çiftçiye verilecek tarımsal desteklerin yine yetersiz kaldığını belirterek, “2021 yılı için tarımsal destek programlarına ayrılmış olan 22 milyar lira ödenek, 2022 yılı için 25,8 milyar liraya çıkarılmış. Tüm bitkisel ve hayvansal üretim için verilen destek sadece 3,8 milyar lira artırılmış. Yapılan bu bütçe, ne yazık ki bu yıl da tarıma yeterince destek verilmeyeceğini gösteriyor.” diye konuştu.

“YATIRIM ÖDENEKLERİNİN ÇİFTÇİ VE ÜRETİME KATKI SAĞLAMAYACAĞI ORTADA”

2021 yılındaki tarım sektörü yatırım ödenekleri için ayrılan 12,1 milyar liranın, 2022 yılı için 16,3 milyar liraya çıkarıldığını söyleyen Bekir Başevirgen, “Tarım sektörü yatırımları için ayrılan bu ödenek umarız ki verimli proje ve yatırımlar için kullanılır. Ne yazık ki ayrılan 16,3 milyar liranın önü arkası belli olmayan boş işlere harcanacağını, çiftçilere ve üretime hiçbir katkı sağlamayacağını şimdiden görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİYE REVA GÖRÜLEN DESTEK ARTIŞI 3,8 MİLYAR LİRA”

Mazota, gübreye, ilaca ve diğer tüm girdilere gelen zamlardan dolayı perişan olan çiftçilere reva görülen artışın 3,8 milyar lira olduğunu söyleyen Başevirgen, “En azından pandemi şartları ve yaşanan kuraklık düşünülerek daha insaflı bir bütçe teklifi gelmesini bekliyorduk. Bu bütçe üzüm, fındık, incir ve tahıl üreticisine 2022 yılı için sakın bize güvenerek ekim yapma demektir. Bu bütçe hayvancılık yapana 2022 yılı için sakın bize güvenerek hayvanını besleme demektir." sözlerine yer verdi.

“NE HALİN VARSA GÖR BÜTÇESİ”

2021 yılında tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için ayrılan 8,3 milyar lira ödeneğin ise 2022 yılı için 15,5 milyar liraya çıkarıldığını ifade eden Bekir Başevirgen, “Oransal olarak en büyük artış tarımsal destekleme bütçesinin bu kaleminde yapılmış olup, bu artışın daha fazla ithalat yapılarak piyasaları düzenleme adına yerli üreticinin malını değersizleştirme faaliyetlerinde kullanılacağı anlaşılmaktadır. Yine kendi çiftçimize değil, yabancı çiftçilere verilecek olan destektir. Nereden mi biliyoruz? TMO, fahiş fiyatlarla tahıl ve bakliyat ithal edip görev zararı yazacak ve aradaki fark ayrılan bu ödenekten karşılanacak. Et Süt Kurumu, canlı hayvan ve et ithal edip görev zararı yazacak ve aradaki fark ayrılan bu ödenekten karşılanacak. Üzülerek söylüyoruz ki bu bütçe çaresizliğin, tarımdaki çöküşün ve ne halin varsa gör demenin sayısallaştırılmış halidir.” değerlendirmesinde bulundu.

“BÜTÇE REVİZE EDİLMELİ”

Hazırlanan bütçe teklifinin, daha görüşmeleri başlamadan dövize endeksli girdi maliyetlerindeki artış ile tutarsızlık göstereceğini belirten Başevirgen, sözlerini “Çiftçiye ödenmesi planlanan desteklerin çoğu daha meclisten geçmeden eriyip gidecek. Bu haliyle kabul edilmesi, çiftçinin önümüzdeki süreçte hemen hemen hiç desteklenmeyeceği anlamına gelir. Bu nedenle bütçe kesinlikle revize edilmelidir.” çağrısıyla bitirdi.