Tarımın bir yılı: CHP'li Ömer Fethi Gürer değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, 2023 yılında tarımı değerlendirdi.

Üreticilerin girdi maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle zor bir üretim yılı yaşadığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım stratejik bir alandır. Milli Güvenlik kadar önemlidir.Tarım sorunları yok gösterilerek çözüm üretilemez. TÜİK verilerine göre rekor bitkisel üretim olduğu açıklanmasına karşın ithalat artmıştır. Son tüketici aldığı ürün fiyatlar rafta bir yıl öncesine göre %100 oranında bir yılda artış göstermiştir. Özellikle buğday,Mısır,şekerpancarı pirinç, limon, Narenciye üreticileri girdi maliyetlerine göre bekledikleri gelire erişmemişlerdir. AKP iktidarı ithal ürün ile sorunları aşmaya çalışmasına karşın ithal üründe rafta fiyatların düşürmemiş artırmıştır. TMO hasat öncesinde buğday ithal ederek siloları doldurması, yerli üretici ise ürününü TMO’ya teslim etmekte sorun yaşanmasına yol açmıştır. Randevu sistemi ve ödemede yaşanan sorunlara karşın çiftçi, ürününü tüccara göre daha iyi bir taban fiyat veren TMO vermek istemesine rağmen borçlarından dolayı ürünü tüccara vermek zorunda kalmıştır. Üretilen ürün yarısı tüccar, yarısı TMO almıştır” hatırlatmasında bulundu.

TABAN FİYATLAR BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

2023 yılında TMO tarafından bazı ürünler için belirlene taban fiyatların beklentilerin çok altında kaldığını da vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mısır için yüzde 7, Şekerpancarı için yüzde 27 taban fiyat artışı üreticiyi mutlu etmedi” diye konuştu.

Limonun dalda kaldığını, narenciye fiyatlarının bahçede 1 liraya kadar düştüğünü hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ancak raflarda bu ürünlerin bahçedekinin 10 katı daha fazla fiyatlara satıldığını ve üreticinin ürün olmakta zorlandığını kaydetti.

SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÜRETİCİYE YARAMADI

Sebze fiyatlarının fiyatlarındaki artışın da sürekli ve düzenli bir şekilde gerçekleştiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sebze fiyatlarında üreticinin zarar etmemek için mücadele verirken, kazananın yine aracılar olduğuna dikkat çekti. Gürer,Kış sebzelerinin fiyatlar ciddi artışlar yaşandığını,domates kilosu 49 lirayı aştığını,kıl biber 85 lirayı,köy biberi 55 lirayı geçtiğini söyledi. Vatandaş, çarşı,pazar ve markette artan fiyatlar ile kilo ile değil gramla ürün alır noktaya düşürüldüğüne vurgu yaptı.

Üretim artışı olan ürünlerde dahi fiyatların düşmediğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 21 üründeki arz açığının giderilemediğine vurgu yaptı.

2023 yılında bitkisel üretimde 137 milyon tonla rekor kırıldığını da ifade edildiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu üretime rağmen ülkemizde dışa bağımlılığın arttığını işaret etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TÜİK verilerine göre üretim soyada yüzde 11,3, ayçiçeğinde yüzde 13,8, karpuzda yüzde 7,3, kavunda yüzde 11,6, elmada yüzde 4,5, zeytinde yüzde 48,9, fındıkta yüzde 15, Antep fıstığında yüzde 26,4 azaldı” diye konuştu.

Bir önceki yıla göre, buğday üretimi yüzde 11,4 oranında artarak 22 milyon ton, arpa üretimi yüzde 8,2 oranında artarak 9,2 milyon tona çıktığını belirten Gürer, “Çavdar üretimi yüzde 11,7 oranında artarak 305 bin ton, yulaf üretimi yüzde 12,3 oranında artarak 410 bin ton oldu. Buna rağmen DİR kapsamında hububat ithalatı hız kesmedi. 600 bin ton pirinç üretimimiz varken ilk on ayda 515 bin ton pirinç ithal edildi. Ayçiçek ham yağında da benzer durum var.Ürettiğimiz kadar ithal ediyoruz. İthalat çoğunlukla sofrada ürünlerde gerçekleşmesi ayrıca bir risk.” dedi.

GIDADA İTHALAT HIZ KESMEDİ

Kuru fasulyede 2002 yılında 250 bin ton üretimin altına bu yıl üretim düşerken farklı ürün açıkları da ithalatla dengelenmeye çalışıldığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde bitkisel üretim artışı da arz açığını gidermedi. Gıda da ithalatı da hız kesmedi.11 aylık dönemde 9 milyar 537 milyon 353 bindolarlık gıda ithalatı yapıldı” şeklinde konuştu.

İçecekte de Ocak-Kasım 2023 döneminde ithalatın 1 milyar 93 milyon 71 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hayvancılıkta da küçük aile tipi işletmelerde sorunlar sürerken et ve etten mamul ürün fiyatları ithalat rağmen düşmedi. Hayvan yemi ve tarımsal ilaçlar gübre fiyatlar yıl boyu arttı veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetler artış durmadı. 10 ayda 682 bin baş hayvan ithalatına 864 milyon dolar yurt dışına ödendi. 26 bin 954 ton et ithalatı içinde 181 milyon dolar yurt dışına gitti ancak rafta et fiyatı düşmedi. Et ve süt mamül ürünlerde de artış durmadı.Artan yem fiyatlar ve ahır giderleri üreticiyi hayvancılıktan soğutunca iki yılda iki milyon büyükbaş hayvan varlığı da azaldı” değerlendirmesinde bulundu.

'YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI ÜLKEMİZİ İTHALATÇI KONUMUNA GETİRDİ '

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir zamanlar tarımsal üretimde kendi kendine yeten ender ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin AKP iktidarı ile bu özelliğini yitirdiği gibi ithal eden ülkeler arasına girdiğini belirterek, “Ne yazık ki tarımdaki yanlış politikalar, ülkemizi tarımda ithalatçı bir konuma taşıdı” dedi.

'BU DÜŞÜNCE YAPISI İLE TARIMDAKİ SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2023 yılı pek çok alanda olduğu gibi tarım alanında da ne yazık ki sorunlu geçti. Üretici ürettiğinden kar edemedi, tüketici pahalıya ürün aldı. Aracıların kazandı. İthalatçılar kazandı. Üreten kazanmadı. Tüketen pahalı ürün aldı” diye konuştu.