Tartışmalı açıklamanın sahibi Zafer Partili Tunçer, Cumhuriyet'e konuştu: 'İnfaz derken alışılmış jargonun dışına çıktım...'

18 Kasım 2022 Cuma, 17:41

Zafer Partisi Sözcüsü Avukat Sevda Gül Tunçer, İstanbul Taksim’de geçen pazar meydana gelen 6 yurttaşın hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı saldırının ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada saldırıdan kısa bir süre sonra Şişhane’de meydana gelen bir yurttaşın yaralanmasına neden olan polisin silahlı müdahalesine ilişkin iddiaları dile getirdi.

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Tunçer açıklamasında "Yetkili makamlarca bombalı saldırıyı gerçekleştiren failin Suriye'nin Afrin bölgesinden geldiği açıklandı. Bu kişinin Filistin asıllı olduğu bilgisini aldık. Doğruları söyleyecek misiniz?" dedi.

Tunçer ayrıca, "Patlamadan hemen sonra Şişhane'nin önünde infaz ettiğiniz kimdi?" ifadelerini kullandı.

Tunçer’ın bombalı saldırının ardından Şişhane’de polisin müdahalesi sonrası yaralanan bir kişinin infaz edildiğini belirtmesi tartışmalara neden oldu.

TAŞKAYA O TWEETİ SİLMİŞTİ

Zafer Partisi Yöneticisi Adem Taşkaya da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada Avukat Jiyan Tosun’un saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtmiş daha sonra bu tweetini silmişti.

"NE DEMEYE ÇALIŞTIĞIM BELLİ"

Cumhuriyet, Zafer Partili isimlerden gelen söz konusu açıklamaları Tunçer’e sordu.

Tunçer “Kelimeleri çok irdeleyeceksek eğer, infaz bir kararı yerine getirme anlamındadır. 'Hangi kararla o kişiyi vurdunuz?' Bu soruyu sordum. Alışık olduğumuz jargondaki bir ithamla kullanılmadı bu. Hangi saikle o karar alındı. Onu dile getirdim" dedi.

Söz konusu ifadeleri için ek bir açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt veren Tunçer, "Siz bir yere çekmeye çalıştığınız için bu kadar derin açıklama yapıyorum. Yoksa ne demeye çalıştığım belli" diye konuştu.

"DİSİPLİNE SEVK EDİLMEDİ"

'Taşkaya’nın sildiği tweetin ardından herhangi bir yaptırım oldu mu?' sorusuna da yanıt veren Tunçer, "Kendisi hatalı bilgi paylaştığını kabul edip sildi, hukuk önünde de gerekli sorumluluğunu yerine getireceğini belirtti. Disipline sevk ettiniz mi diye soruyorsanız, sevk edilmedi. Bu konuya ilişkin yetkili ağızlardan açıklama yapıldı" açıklamasında bulundu.