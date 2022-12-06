Tatlıses için 'müze': Aslında mağarada doğmadı

06 Aralık 2022 Salı, 14:43

AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İbrahim Tatlıses'in memleketi Şanlıurfa'nın şehir merkezindeki Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan ev "müze" yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol yapılarak oluşturulan ve sosyal medyada da gündem olan müze tartışma konusu haline geldi.

Yerel haber sitesi Şanlıurfa Olay'da yer alan habere göre, şarkıcının doğduğu ev restore edildi ve 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.

"MEŞHUR OLSUN DİYE..."

Habere göre, milyonlarca lira harcanarak restore edilen evi şimdiden kaç kişinin ziyaret edeceği merak konusu oldu.

Öte yandan habere göre "müze"ye ilişkin İbrahim Tatlıses ailesine yakın kaynaklar Tatlıses'in orada doğmadığını belirtirken "İlk meşhur olurken reklamı olsun diye yaptılar. Reklam tutunca da devam ettiler" açıklaması yaptı."

Tatlıses son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine katılmış ve sahnede "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım..." ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses ayrıca Erdoğan'a "Ben sizin dostunuz muyum" diye sormuştu.