Yayınlanma: 07.06.2023 - 19:18

Güncelleme: 07.06.2023 - 19:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni başkanının kim olacağı uzun zamandır merak ediliyor. Yurttaşlar, ''TBMM Başkanı belli odu mu? TBMM Başkanı kim oldu?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TBMM BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada ilk iki turda adaylar yeterli oyu alamadı. 3. turda 30. TBMM Başkanı belli oldu.

TBMM BAŞKANI KİM OLDU?

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

30. TBMM Başkanı, 3. turda aldığı 321 oyla AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş oldu. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.