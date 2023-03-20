TBMM Başkanı Şentop'tan 'bilinmeyen dil' iddialarına yanıt: 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:36

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 19:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda 'bilinmeyen bir dil' yazıldığını ifade eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Şentop, milletvekillerinin "bilinmeyen dil" iddiasını ortaya attıklarını belirterek, "Kürtçe için özel bir uygulama yok. Bilinmeyen dil diye bir ibare kullanılmıyor. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışlında bir dil kullanıldığı zaman bun tutanağın metnine yazım yapılıyor, dipnot işareti kullanılarak 'hatip Türkçe olmayan dil kullanmıştır' diyor. Bu Kürtçe için özel bir uygulama değil, İngilizce, Arapça, İspanyolca için de aynı uygulama yapılıyor. 1 Şubat 2023'te HDP'li Necdet İpekyüz Kürtçe bir kelime kullanıyor. Bu kelime tutanağa yazılmamış, dipnot konmuş. Denmiş ki, 'hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime kullanılmıştır' diyor. 2 Şubat 2023'te AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İngilizce ifade kullanmış, o da tutanağa yazılmış, altta hatip tarafından Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır. Kürtçe'ye mahsusu özel tavır, uygulama yoktur. Bütün dillerle ilgili uygulama vardır" dedi.

Şentop, Meclis'teki tutanaklarla ilgili örnekleri de paylaştı:

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesinin ardından şunları söylemişti:

"TBMM'de kürsüde konuşulur, 'İngilizce' yazar parantez içinde, bu söz İngilizcedir, Fransızca söz Fransızcadır vs. Her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman 'bilinmeyen bir dil' deniyor. Ya Allah aşkına bu ülkenin insanlarının vicdanlarına sesleniyorum; TRT'nin TRT Kürdi diye bir kanalı var, yayın yapıyor. Nasıl olurda buraya 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan bir dili neden 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz?"