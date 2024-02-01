TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:32
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bozdağ, birleşimi, alınan karar gereğince 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.


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