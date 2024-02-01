TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bozdağ, birleşimi, alınan karar gereğince 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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