TBMM komisyonunda telefon skandalı! Vekilleri tek tek arayarak çağırdı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 20:25

Güncelleme: 16.01.2025 - 20:25

TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu’nun bugün saat 11.00’de toplanacağı geçen hafta komisyon üyesi vekillere ve basına duyuruldu. Ancak, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi görüşmelerinin saat 05.15'te tamamlanması, komisyon toplantısının aksamasına yol açtı.

Toplantı saatinde yerini alan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, toplantı yeter sayısının olmadığını görünce komisyon üyesi vekilleri telefonla aramaya başladı. Bu sırada mikrofonların açık olduğunu fark etmeyen Yayman’ın telefon görüşmeleri ve katılamayan milletvekillerine sitemi mikrofonlara yansıdı.

"BULDUK SAYIYI"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ı arayan Yayman, yanında oturan başkan yardımcısı Nazım Elmas ve görevli memura “Tuncay Özkan geliyormuş” diye bilgi verdi. Daha sonra Komisyon Üyesi AKP'li Muammer Avcı’yı arayan Yayman, “Muammer Abi, komisyon yeter sayısını bulamadık geç kapanınca. Yakındaysan gel, sonra yine çıkarsın… Tamam abi bekliyoruz” dedi. Yanındakilere görüşmesini “Muammer Avcı 20 dakikaya gelirim diyor” şeklinde aktaran Yayman, “Tuncan Özkan geliyor, Muammer Avcı… Bir kişi daha lazım… Hem Komisyon toplanalım diyoruz hem de sayı bulamıyoruz” diye sitem etti.

Yanında oturan Komisyon görevlisi memurun “Genel Kurul’un sabah beklenmeyen bir saatte bitmesi biraz arıza durum oldu” sözleri üzerine Yayman, “Tamam da ne yapacağız yani? 11.00 iyi bir saat” diye konuştu.

Bu sırada yine telefonla bir üyeyi arayan Yayman, “Başkanım. Abla bir gel de sayıyı bulup şey edelim. Sonra çıkarsın” ifadelerini kullandı. Telefonu kapattıktan sonra rahatlayan Yayman, “Evet iyi… Bulduk sayıyı” dedi.