TBMM yarın olağanüstü toplanıyor
TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Akbelen'deki ağaç kıyımına ilişkin genel görüşme yapılması yönündeki çağrısıyla yarın olağanüstü toplanacak.
TBMM Genel Kurulda görüşmelere başlanabilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunduğu toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde olağanüstü toplanma çağrısı düşecek. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde ise görüşmelere geçilecek.
Birleşimde, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen'deki ağaç kıyımıyla ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.
Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.
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