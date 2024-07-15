TBMM'de 15 Temmuz töreni
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi.
TBMM'deki 15 Temmuz anma programı Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başladı. Anmaya, tüm siyasi parti temsilcileri katıldı.
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