TBMM'de 15 Temmuz töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:46
TBMM'de 15 Temmuz töreni
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TBMM'deki 15 Temmuz anma programı Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başladı. Anmaya, tüm siyasi parti temsilcileri katıldı.


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