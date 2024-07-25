Meclis'in programı belli oldu: Ziyaretçi kısıtlamasının tarihi dikkat çekti!

TBMM’ye ziyaretçi 26-29 Temmuz tarihleri arasında alınmayacak. Söz konusu tarihlerde Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:59
Meclis'in programı belli oldu: Ziyaretçi kısıtlamasının tarihi dikkat çekti!
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TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 26-29 Temmuz arasında devam edecek. TBMM 26-29 Temmuz arasında milletvekillerinin daha etkin çalışmasını sağlamak için ziyaretçi alınmayacak

 

TARİHLER DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu tarihlerde Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve 'katliam yasası' olarak da kamuoyuna yansıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Meclis 27 Temmuz'da Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni gündemine alacak. 

'Katliam yasası' ise 29 Temmuz'da görüşülecek.


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