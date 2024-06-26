TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı: Meclis gündeminde hangi düzenlemeler var?

Yayınlanma: 26.06.2024 - 16:32

Güncelleme: 26.06.2024 - 16:32

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İç tüzük gereği 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin çalışma süresi, Salı günü AKP’nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin kabul edilmesiyle uzatıldı.

Aralarında vergi paketi, 9. Yargı paketi, kamuda tasarruf önlemlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yasa tekliflerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayı sonunda Meclis’in tatile girmesi öngörülüyor.

İktidar partisinin, “sokak köpeklerinin uyutulması”, “etki ajanlığı”, bazı vergilerde fahiş artış veya yeni vergi ihdasını içeren düzenlemeleri Meclis gündemine getirip getirmeyeceği merak konusu.

İktidar partisi kaynakları, gündemdeki önemli düzenlemeler nedeniyle Meclis’in Temmuz ayının son haftasına kadar çalışmasını öngörüyor.

Kripto varlıkların yasal çerçeveye kavuşturulmasını içeren Sermaye Piyasası Yasası değişikliği Genel Kurul gündemine alındı. Bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Türk Sivil Havacılık Yasası değişikliğine ilişkin teklif Genel Kurul'da ele alınacak.

AKP’nin bugün Meclis Başkanlığı’na sunduğu “Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi” de Meclis’in tatile girmeden çıkarmayı planladığı düzenlemelerden.

9. Yargı Paketi’nde 'etki ajanlığı' düzenlemesi yer alacak mı?

İktidar partisi, uzun süredir kamuoyunda da tartışılan 9. Yargı Paketi’ni de önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacak. Adalet Bakanlığı’nın taslağı üzerinden Meclis grubu, teklife son şeklini vermek için çalışıyor.

Teklifle ilgili en çok merak edilen ise “etki ajanlığı” düzenlemesinin pakette yer alıp almayacağı. Teklifle ilgili çalışmayı AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yürütüyor.

AKP kurmaylarına göre, tamamlanma aşamasına gelen teklifte, “etki ajanlığı” düzenlemesi yer almayacak.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidar partisiyle yürüttükleri görüşmelerde, “etki ajanlığı”nın pakette yer almayacağı bilgisinin kendileriyle paylaşıldığını açıklamıştı.

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise 9. Yargı Paketi’nde baştan beri etki ajanlığına ilişkin bir düzenleme olmadığını söylüyor. Akbaşoğlu, geçen yıl da benzer tartışmanın yaşandığını ancak böyle bir düzenlemenin Meclis gündemine gelmediğini ifade ediyor.

Adalet Bakanı Tunç: Böyle bir şey söz konusu değil

AKP’nin bugünkü grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “etki ajanlığı” tartışmalarının kamuoyuna farklı aktarıldığını savundu.

Tunç, “Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeden" söz ederek, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı, hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus.”

Tasarruf önlemlerine yasal düzenleme

Yeni vergi paketiyle ilgili tartışmalar sürerken, AKP, bir süre önce uygulamaya konulan kamuda tasarruf önlemlerine ilişkin bir yasal düzenlemeyi Meclis’e getirmeyi planlıyor.

AKP kurmaylarının verdiği bilgiye göre tasarruf önlemlerine ilişkin genelgeye paralel olarak hazırlanacak yasal düzenlemeyle, tasarruf önlemlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. 20-25 madde olarak düşünülen yasa teklifiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu konuda yetkiler verilmesi, kamuya taşıt alım, satış, kiralamalar konusunda düzenlemeler öngörülüyor.

AKP kurmayları bu düzenlemenin yaptırımdan çok, tasarruf önlemlerinin “izlenmesi, raporlanması”na dönük hükümler içereceğini ifade ettiler.

Tartışmalı vergi artışları, paketten çıkarılabilir mi?

Meclis’in en önemli gündem konularından birisini de yeni vergi paketi oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtilen ve basına da sızan taslak metin, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Söz konusu pakette özellikle 150 lira olan yurt dışı çıkış harcında fahiş artış, motokurye gelirleri, garsonların bahşişlerinden vergi alınması gibi düzenlemelerin yer alması öngörülüyordu. Kamuoyundan gelen tepkiler ve AKP içinden yükselen itirazlar üzerine bazı vergi artışlarından vazgeçileceği, yurtdışı çıkış harcındaki artışın da 3 bin lira yerine 1500 liraya çıkarılacağı iddiaları kulislere yansıdı.

BBC Türkçe’ye konuşan bazı AKP yöneticileri ise kamuoyuna sızan metnin, bakanlığın veya Meclis grubunun çalıştığı “taslak değil, kurum veya birimlerin önerileri” olduğu savundular.

Bakanlıkların havuzunda çok sayıda önerinin bulunduğunu belirtilirken, vergi paketiyle ilgili gelecek hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, kabinede sunum yaptıktan sonra, Meclis grubunun üzerinde çalışarak teklife son biçimini vereceği ifade edildi.

Sokak köpeklerine ilişkin düzenleme yeni yasama yılına kalabilir

İktidar partisi içinde bir süredir “başıboş sokak köpekleri”nin uyutulması yolunu açacak düzenleme de tartışılıyor.

“Hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle iktidar partisi, saldırgan, hasta sokak köpeklerinin 30 içinde sahiplendirilmemesi halinde iğne ile öldürülmesini öngören bir düzenlemeyi gündeme getirmişti. Ancak kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine iktidar partisi bu konuda yeni bir çalışma yapma kararı almıştı.

Çalışmayı yürüten AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, akademisyenler, sanatçılar, sivil toplum, meslek örgütlerinin sorunun çözümüne ilişkin önerlerini aldı ve hazırladığı raporu da Grup Başkanlığı’na sundu.

Yenişehirlioğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da hazırladığı çalışmayı sanacağını belirtirken, Meclis tatile girmeden önce yasalaşıp yasalaşmayacağı konusunda ise “Konuşuyoruz, henüz kesinleşmedi” dedi.

AKP kulislerinde, sokak hayvanları düzenlemesinin, yeni yasama yılına kalabileceği ifade ediliyor. Bu konuda Meclis grubunun önümüzdeki günlerde bir yasa metni üzerinde çalışmaya başlayacağını belirtilirken, parti içinde de bu konunun tartışmalı olduğuna dikkat çekiliyor.

Sokak hayvanları ile ilgili “Herkes bunun sorun olduğunu kabul ediyor. Ancak çözüm noktasında bir konsensus yok. Bazıları hiç dokunulmasın, mevcut uygulama devam etsin diyor, bazıları da saldırgan hayvanlarla ilgili mutlaka çözüm bulun diyor. Bu konuda dünya örneklerini de yeniden değerlendirerek, bir metin hazırlanacak” değerlendirmesi yapılıyor.