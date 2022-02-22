TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Ukrayna tepkisi: NATO nereye kadar genişleyecek?

22 Şubat 2022 Salı, 13:53

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi artıran, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı kışkırtan, müdahaleye zorlayan Amerika'dır" diyen Sarıgül, ABD'nin Avrupa'nın lideri konumunu korumak istediğini, bu nedenle Rusya tehdidini körüklediğini savundu.

NATO'nun ABD'nin zorlamasıyla genişlediğini ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"NATO genişledikçe yeni riskler ortaya çıkıyor. Yeni risk ve tehditler de silah satışını arttırıyor. NATO genişlemekten vazgeçmelidir. Nereye kadar genişleyecek? Amerika ve Rusya çekişiyor, geçim derdindeki Ukrayna halkına yazık oluyor. Türkiye Değişim Partisi, Amerika'nın ve Rusya'nın değil bölge halkının barışından yanadır."

