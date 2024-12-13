Teğmenlere Meclis'ten destek: Genel Kurul salonuna pankartla girdiler

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:07

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:07

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri, CHP’li milletvekillerinin ‘teğmenler’ protestosuyla başladı.

CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul salonuna Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak ettikleri yemin gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerin fotoğrafları ve yeminlerinin yazılı olduğu pankartla geldi.

CHP'li milletvekilleri, disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlere selam yolladı.

Kara Harp Okulu’ndaki 30 Ağustos mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak dosya, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) gönderilmişti. Teğmenler birlikte sıralı amirleri Alay Komutan Vekili, Tabur Komutanı ve Bölük Komutanının da ihracı istenmişti. İhracı istenen teğmenlerle ilgili YDK, soruşturma dosyasını yeniden sınıf okullarına gönderdi. Teğmenlerin Tabur Komutanı Binbaşı S.İ., olumsuz kanaat vermemiş ve görevden alınmıştı.



