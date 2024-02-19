Tekirdağ 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Tekirdağ'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tekirdağ'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 11 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ'da Kadir Albayrak Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 TEKİRDAĞ'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
CHP
Göz Atın
Kadir Albayrak
318.246 %51,18
AK PARTİ
Mestan Özcan
272.619 %43,85
HDP
Şadi Özdemir
11.708 %1,88
DSP
Mehmet Yaman
7.009 %1,13
SAADET
Fethi Pehlivan
6.181 %0,99
DP
2.373 %0,38
VATAN
Kadri Karaoğlu
1.156 %0,19
TKP
Mehmet Bayırlı
1.044 %0,17
BTP
920 %0,15
BĞMSZ
Tuncay Sağıroğlu
518 %0,08
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