Tekirdağ 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Tekirdağ'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tekirdağ'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:02
Tekirdağ 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Tekirdağ'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 11 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tekirdağ'da Kadir Albayrak Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 TEKİRDAĞ'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

CHP

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Nüfusa göre değişiyor... 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediye başkanları ve muhtarların maaşları ne kadar olacak?

Kadir Albayrak

318.246 %51,18

AK PARTİ

Mestan Özcan

272.619 %43,85

HDP

Şadi Özdemir

11.708 %1,88

DSP

Mehmet Yaman

7.009 %1,13

SAADET

Fethi Pehlivan

6.181 %0,99

DP

2.373 %0,38

VATAN

Kadri Karaoğlu

1.156 %0,19

TKP

Mehmet Bayırlı

1.044 %0,17

BTP

920 %0,15

BĞMSZ

Tuncay Sağıroğlu

518 %0,08


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