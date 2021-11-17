Tekirdağ'da HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nda arama yapıldı
Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri tarafından HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nda arama yapıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Özcan Sokak'taki HDP İlçe Başkanlığı binasınde arama yaptı.
Aramanın HDP'nin 7 Kasım'da Çerkezköy'de gerçekleştirdiği ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da katıldığı mitingde bir kişinin yasa dışı pankart açtığı iddiası nedeniyle yapıldığı belirtildi.
Bu esnada bina çevresinde güvenlik tedbiri alındı.
Mitingde yasa dışı pankart açtığı iddia edilen kişinin evinde de arama yapıldığı öğrenildi.
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