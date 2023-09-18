TELE1'e büyük destek: Yanındayız Yanardağ

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:08

İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazetelerinin katkılarıyla önceki gün dayanışma gecesi düzenlendi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, belediye başkanları, demokratik kitle örgütü temsilcileri sendika temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

(Alev Coşkun)

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemizin İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, Yayın Kurulu üyemiz Emre Kongar, Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen, Yayın Koordinatörümüz Hakan Akarsu, gazetemiz yazarları Miyase İlknur ve Barış Terkoğlu, Haber Müdürümüz Can Uğur da etkinlikte yerlerini aldı.

(Kemal Kılıçdaroğlu)

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Dışarıdaymışız gibi görünsek de aslında hepimiz yarı açık bir cezaevindeyiz. Ama bu ülkenin aydınları siyasetçileri mücadele ederlerse her türlü karanlığı yener ve toplumu ve zihinleri aydınlatırlar. Saray iktidarının ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur” dedi.

(Emre Kongar)

Emre Kongar da söz konusu etkinliğin örgütlenmesinin bir başarı olduğunu ifade etti.

Barış Terkoğlu da “Yanardağ devrimci bir aydındır. Bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlamak istiyorsanız devrimci aydınlarının nerede olduğuna bakacaksınız” dedi.