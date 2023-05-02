Tepkiler çığ gibi büyüyor... Yurttaşlardan Bakan Kurum'a 'SMS' tepkisi!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:55

Güncelleme: 02.05.2023 - 11:55

Türkiye'nin beklediği seçime 12 gün kala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılacağı televizyon programlarına ilişkin yurttaşlara attığı SMS'ler sosyal medyada gündem oldu.

AKP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Kurum'a tepkiler çığ gibi büyürken aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu sosyal medya kullanıcıları şu paylaşımlarda bulundular:

Müzisyen Sibel Alaş, yaptığı paylaşımda "Sn. Murat Kurum... Programınızla ilgilendiğimi nereden çıkardınız? Neden habire rahatsızlık veriyorsunuz? Ayıp (galiba suç) değil mi bu yaptığınız? Hem telefonum neden var sizde? Nereden aldınız? Peki ben neden cevap yazamıyorum size? A-aa. Ne tuhaf iş!" dedi.

Gazeteci Bülent Mumay ise "Bize ne? Ve cep telefonumuzu nereden alıyorsunuz? KVKK’ya göre izin almadan mesaj atmanın suç olduğunu bilmiyor musunuz?" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Renan Bilek, "Murat bey hayırdır? Ben size numaramı ya da numaramı kullanma izni verdiğimi anımsamıyorum. Hayırdır? Siz KVKK’dan muaf mısınız?" dedi.