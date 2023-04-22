Kira artış düzenlemesi uzatılacak mı? Bakan Murat Kurum'dan bir vaat daha!

Yayınlanma: 22.04.2023 - 12:27

Güncelleme: 22.04.2023 - 14:06

1 Temmuz 2023'e kadar yapılacak kira sözleşmelerinde kira artış oranının yüzde 25 olarak sabitlenmesi yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiriyor.

Seçime sayılı günler kala konutlardaki kira artış miktarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT'de vaatlerde bulundu.

KİRADA YÜZDE 25 SINIRI UZATILACAK MI?

Bakan Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Ancak Kurum, 14 Mayıs Seçimleri için milletvekili adayı olarak gösterildi. AKP, Murat Kurum’u İstanbul 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı yaptı.

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.