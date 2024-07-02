Tepkilerin odağında olan Ümit Özdağ itidal çağrısı yaptı: 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'

Yayınlanma: 02.07.2024 - 19:11

Güncelleme: 02.07.2024 - 19:12

Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde, pazar günü Suriyeli bir çocuğun Suriyeli bir erkek tarafından istismar edilmesi üzerine başlayan olaylarda, mahalledeki pek çok işyeri ve araç tahrip edilmiş, bazı evlere saldırılar düzenlenmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olayların ardından 'Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayın sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir' ifadelerini kullanmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Erdoğan'a şu yanıtı vermişti:

"Erdoğan, Kayseri’deki olaylardan muhalefetin kullandığı dili sorumlu tutmuş. Diğer muhalefet partilerinin bu konuda pek konuşmadıklarını göz önünde tutarsak kastının Zafer Partisi olduğunu anlamak zor değil"

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SESLENDİ

Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin Özdağ sosyal medya hesabından yeni bir videolu paylaşım yaptı. Paylaşımında yurttaşlara seslenen Özdağ, "Bu insanları vatanlarına hukuk içerisinde Türk devletine ve milletine yakışır bir şekilde yollayacağız. Bunun yolu sokakta şiddet değil, sandıkta oydur" dedi.

Özdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Zafer Partisi'ne oy versin, vermesin. AKP'ye, MHP'ye CHP'ye, İYİ Parti'ye Saadet Partisi'ne ve diğer partilere oy veren değerli seçmenlerimiz Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçakların vatanlarına yollanması konusundaki görüşünü güçlü bir şekilde desteklediler.

- Bu mücadelenin sonucunda AKP hükümeti de Suriye ile görüşme için bazı adımlar atmaya başladı ve bu çerçevede birkaç gün önce Erdoğan bir açıklama yaparak yıllardan beri şeytanlaştırdığı Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad'la eski günlerde olduğu gibi görüşebileceğini ifade etti.

- Bütün bunlar Suriye'nin kuzeyinde bir PKK-PYD devleti kurmak isteyenleri ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede çeteleşen yapıları paniğe sürükledi. Önce Elbaf'ta Türk tırlarına yönelik saldırılar başladı, daha sonra diğer alanlarda Afrin dahil olmak üzere Türk binalarına, Türk tırlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerine yönelik saldırılar gerçekleşmeye başladı.

"ESAD'LA GÖRÜŞEMEZSİN MESAJI VERİLMEK İSTENİYOR"

- Böylece Türkiye'ye şu mesaj verilmek isteniyor. Beşer Esad'la görüşemezsin, Suriye ile bize haraç veremeden ticaret yapamazsın. Bu kabul edilebilecek bir şey değil.

- Değerli yurttaşlarım haklısınız, 11 seneden beri Türkiye çok büyük bir yükü omuzlarında taşımak zorunda kalıyor. AKP'nin yanlış politikalarından dolayı sayı 13 milyon kaçağı aştı. Her gün sınırımızdan 1000-1250 kişi girmeye devam ediyoruz. Öfkelenmekte, tepki göstermekte haklısınız ancak bu tepki eğer son birkaç günde olduğu gibi sokakta şiddet hareketlerine başvurmak şeklinde olursa Suriyelilerin evlerini, iş yerlerini basmak şeklinde olursa bu ülkemizi karıştırmak için stratejik göç mühendisliği yapmak isteyenlere hizmet olur.

- Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Suriye'nin kuzeyinde, bölgede gerçekleşen taşkınlıkları kontrol altına almak isterken, sizlerin Mehmetçiğimize verebileceğiniz en büyük destek, öfkenizi sokağa değil sandığa yönlendirmek olmalı.