Teröristbaşı Öcalan'dan DEM Parti'ye 'Karadeniz' talimatı: 'Yüzde 20 oy bandına ulaşırsanız iktidar sizsiniz'

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla 7 Haziran'da aile yakınlarıyla bir görüşme yapmıştı. Görüşmede yer alan isimlerden biri olan Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü liderinin partisiyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

DEM'li milletvekili Ömer Öcalan'ın aktardığına göre terör örgütü lideri, "demokratik siyasetin önünün DEM Parti için açıldığını" öne sürerek DEM Parti'nin her yerde konferans ve toplantılar yapması gerektiğini söyledi.

Görüşmede "DEM Parti’nin kapsayıcı bir siyaset yapması için birçok fırsat doğduğunu" söyleyen Öcalan "Karadeniz’de, Akdeniz’de, İç Anadolu’da DEM Parti potansiyelini ortaya çıkarmalı. Bütün Türkiye’de bir ekonomik kriz var, yoksulluk var. Birçok kentte işçi dostlarımız var. DEM Parti bunun için çalışmalı. Bir kriz var, ekonomi kötü, yoksulluk büyük, işçiler artık geçinemiyor. DEM Parti bu konulara eğilmeli ve her yerde gücünü arttırmalıdır" dedi.

"YÜZDE 20'YE ULAŞIRSANIZ..."

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, terör örgütü lideri, yeğeni Ömer Öcalan'a "Halk ile görüş alışverişi yapılması gerek. Artık Karadeniz’de de DEM Parti’nin oy oranının artması gerek" dedi ve DEM Parti'nin seçim hedefiyle ilgili oy oranı da verip şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti olarak yüzde 20 oy bandına ulaşırsanız bu ülkede iktidar sizsiniz. Birçok şeyi değiştirebilirsiniz. İktidarın ortağı olursunuz. Bunun için potansiyelinizi oya çevirmeniz gerek. Demokratik bir siyaset ile DEM Parti’nin oyları yüzde 20’yi geçer. O zaman Ortadoğu’da daha etkin bir siyaset yapılır."