Ticaret Bakanı Muş’un televizyon çekimi için Gazi Müzesi ziyarete kapatıldı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:00

Samsun Müze Müdürlüğü’nün, AKP Samsun Milletvekili Adayı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un bir televizyon kanalına vereceği röportaj nedeniyle Gazi Müzesi’ni 2 Mayıs’ta ziyarete kapattığı ortaya çıktı.

(Fatih Türkel)



Duruma tepki gösteren CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel “Devletin bütün imkanlarını seçim propagandası için kullanan, daha bundan birkaç gün önce DSİ’ye çöken turist bakan, AKP’nin 1. sıra adayı Mehmet Muş, mahiyeti ve A Haber ile birlikte, hepimizin ortak değeri, Ata’mızın 1919’da kaldığı Gazi Müzesi’ne çökmüş Muş, yayında Samsun’a sadece 2 dakika ayırdı. Geri kalan 19 dakika boyunca CHP’ye iftira attı” dedi.