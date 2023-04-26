TİP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 TİP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Bayburt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Bayburt milletvekili adayları kim? TİP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 19:53
TİP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 TİP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Bayburt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Bayburt milletvekili adayları kim? TİP Bayburt milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Bayburt milletvekili adayları tam listesi...

TİP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYSEL SİLİ



TİP Milletvekili bayburt

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