TİP Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 TİP Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 19:53

Güncelleme: 26.04.2023 - 19:53

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Bayburt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Bayburt milletvekili adayları kim? TİP Bayburt milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Bayburt milletvekili adayları tam listesi...

TİP BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYSEL SİLİ



