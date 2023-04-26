TİP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Balıkesir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Balıkesir milletvekili adayları kim? TİP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Balıkesir milletvekili adayları kim? TİP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...
TİP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SERHAT SUHA ÖZCAN
MÜGE OKUR
AÇELYA SUNGUR
ŞERİFE SEVİM ŞENEL
OKTAY ŞÜKÜR
BARAN BAKIR
GİZEM YOĞURTÇU
CEM CANTAŞ
FATİH NİYAZİOĞLU
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