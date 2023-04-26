TİP Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 19:52

Güncelleme: 26.04.2023 - 19:52

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Balıkesir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Balıkesir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Balıkesir milletvekili adayları kim? TİP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Balıkesir milletvekili adayları tam listesi...

TİP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SERHAT SUHA ÖZCAN

MÜGE OKUR

AÇELYA SUNGUR

ŞERİFE SEVİM ŞENEL

OKTAY ŞÜKÜR

BARAN BAKIR

GİZEM YOĞURTÇU

CEM CANTAŞ

FATİH NİYAZİOĞLU