TİP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 TİP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Bilecik milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Bilecik milletvekili adayları kim? TİP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 19:55
TİP Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 TİP Bilecik milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Bilecik milletvekili adayları kim? TİP Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Bilecik milletvekili adayları tam listesi...

TİP BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CENK DİK

CEYLAN ÖZÇELİK



TİP Milletvekili Bilecik

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