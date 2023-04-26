TİP Bolu milletvekili adayları kim? 2023 TİP Bolu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 19:56

Güncelleme: 26.04.2023 - 19:56

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Bolu milletvekili adayları kim? TİP Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Bolu milletvekili adayları tam listesi...

TİP BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FİGEN ÇAKIR

ERAYCAN SAFA

ÖMER BARIŞ SAFİ



