TİP Bursa milletvekili adayları kim? 2023 TİP Bursa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Bursa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Bursa milletvekili adayları kim? TİP Bursa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Bursa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Bursa milletvekili adayları kim? TİP Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Bursa milletvekili adayları tam listesi...
TİP BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MAHMUT HAKAN KOÇAK
HELİN İLCEK
ERHAN İMRALI
SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
TİMUR TORGAY
EYLEM GÜN GÜNEŞ
SUAT ŞENOCAK
BUSENUR ÇOBAN
ADİ MURAT DEMİRHAN
REFAYİ REFAYİOĞLU
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