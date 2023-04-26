TİP Bursa milletvekili adayları kim? 2023 TİP Bursa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:06

Güncelleme: 26.04.2023 - 21:06

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Bursa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Bursa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Bursa milletvekili adayları kim? TİP Bursa milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Bursa milletvekili adayları tam listesi...

TİP BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MAHMUT HAKAN KOÇAK

HELİN İLCEK

ERHAN İMRALI

SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

TİMUR TORGAY

EYLEM GÜN GÜNEŞ

SUAT ŞENOCAK

BUSENUR ÇOBAN

ADİ MURAT DEMİRHAN

REFAYİ REFAYİOĞLU