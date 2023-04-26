TİP Çanakkale milletvekili adayları kim? 2023 TİP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:08

Güncelleme: 26.04.2023 - 21:08

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Çanakkale milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Çanakkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Çanakkale milletvekili adayları kim? TİP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Çanakkale milletvekili adayları tam listesi...

TİP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYFER GÖL

REYHAN ÇALIŞKAN

MUHHAMED YAVAŞ

DORUK ULAŞ ÖZDEMİR